POL-OH: Derzeit eingeschränkte Erreichbarkeit des Pressetelefons

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Sachbeschädigung an Schule Bad Hersfeld. Am Dienstagabend (16.01.), zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr, beschmierten Unbekannte mehrere Fenster einer öffentlichen Schule in der Dreherstraße mit Ketchup. Eine weitere Glasscheibe wurde zudem beschädigt. Insgesamt entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon ...

