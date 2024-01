Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall

Fulda. Am Mittwoch (17.01.) ereignete sich gegen 11:05 Uhr im Kreuzungsbereich Dalbergstraße / Florengasse ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine 31-Jährige aus Sinntal, die mit ihrem Audi auf der Dalbergstraße unterwegs war, kollidierte aus noch unklarer Ursache mit einem anderen nach aktuellem Kenntnisstand vorfahrtsberechtigten Audi. Dieser wurde von einem 28-Jährigen aus Eppstein geführt, der aus der Florengasse in die Dalbergstraße abbog. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Dienstag (16.01.), gegen 18:30 Uhr, bis Mittwoch (17.01.), etwa 8:30 Uhr, parkte ein 92-jähriger Pkw-Fahrer seinen roten Mazda CX3 in der Straße "An der Untergeis" am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte sein Fahrzeug unmittelbar davor. Beim rückwärtigen Ausparken fuhr der unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich gegen das Fahrzeug des 92-Jährigen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (17.01.), gegen 23:15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau die Petersberger Straße in Richtung Friedewalder Straße. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr zeitgleich die Former-Straße und bog nach aktuellem Kenntnisstand nach rechts in die Petersberger Straße ein. Hierbei stieß der 35-Jährige mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 39-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden von circa 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell