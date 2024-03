Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 24-Jährige in der Regionalbahn sexuell belästigt

Lauda/Osterburken (ots)

Lauda/Osterburken; Bereits am vergangenen Freitag (01.03.2024) manipulierte ein bisher unbekannter Täter an seinem Geschlechtsteil vor einer 24 Jahre alten Reisenden. Bisherigen Informationen zufolge, ereignete sich der Vorfall um 14:20 Uhr in der Regionalbahn auf der Fahrt von Lauda in Richtung Osterburken. Hier soll der mutmaßliche Täter offenbar vor dem Zughalt in Osterburken in Anwesenheit der 24-jährigen Reisenden an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Laut aktuellen Erkenntnissen verließen die Geschädigte und auch der unbekannte Täter den Zug am Bahnhof Osterburken. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 20-30 Jahre alten, korpulenten Mann, mit blonden kurzen Haaren handeln. Weiterhin soll er augenscheinlich mit einem blauen Oberteil und einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Sexueller Belästigung wurde eingeleitet. Zeugen, welche diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich an die Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter 0711 / 870 35 0 zu wenden.

