Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Feuerwehr verhindert durch schnelles Eingreifen schlimmeres

Pinneberg (ots)

Datum: Dienstag, 07. November 2023, 22.04 Uhr +++ Einsatzort: Schenefeld, Achter de Weidem +++ Einsatz: FEU (Feuer, Standard)

Schenefeld - Gegen 22.00 Uhr am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Schenefeld zu einem gemeldeten Feuer in die Straße, Achter de Weiden alarmiert. Durch eine Anruferin wurde dort ein Feuer an einer Lagerhalle gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein Müllcontainer mit 1100 Liter bereits in voller Ausdehnung und drohte auf die angrenzende Lagerhalle überzugreifen. Umgehend ließ Einsatzleiter, Tomas Berens einen Trupp unter schweren Atemschutz die Brandbekämpfung einleiten. Das Feuer war schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht. Ein übergreifen auf die Lagerhalle, konnte verhindert werden. Ein Passant wurde beim Versuch, den Müllcontainer sowie Holzreste von dem Gebäude zu entfernen, leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst mit dem Verdacht einer Rauchgasinhalation in eine umliegende Klinik befördert. Nach rund einer Stunde konnten die 28 Einsatzkräfte die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Zur Brandursache und Schadenshöhe, können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell