FW-PI: Westerhorn: Brennen Wohnmobile in Halle - Feuerwehr verhindert Großbrand auf Bauernhof

Pinneberg (ots)

Datum: Donnerstag, 26. Oktober 2023, 19.07 Uhr +++ Einsatzort: Westerhorn, Florastraße +++ Einsatz: FEU 3 (Feuer, drei Löschzüge)

Westerhorn - Bei einem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Westerhorn sind am Donnerstagabend (26. Oktober) zwei Wohnmobile in einer Halle abgebrannt und ein Boot durch das Feuer schwer beschädigt worden. Die Feuerwehren aus Westerhorn, Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn und Bokel verhinderten mit ihrem Einsatz aber ein Großfeuer der Lagerhalle, in der die Fahrzeuge untergestellt waren. Die Leitstelle West in Elmshorn hatte um 19.07 Uhr die drei Wehren des Amtsbezirks Hörnerkirchen aufgrund der Lage des Einsatzortes im Außenbereich der Gemeinde gleich nach dem Stichwort FEU 2 alarmiert. Westerhorns Wehrführer Kay Sierk forderte dann noch die Feuerwehr Barmstedt mit einer Drehleiter sowie die Wehren Groß Offenseth-Aspern und Hohenfelde (Kreis Steinburg) nach. Alle drei blieben aber nur in Bereitstellung Beim Eintreffen der ersten Kräfte standen die beiden betroffenen Fahrzeuge in Vollbrand, eine dort gelagerte Gasflasche zerbarst aufgrund der Hitze mit einem Knall. Den Feuerwehren gelang es mit einem schnellen Einsatz, das Feuer auf diesen Bereich zu begrenzen. Dazu wurden unter Atemschutz von zwei Seiten C-Rohre vorgenommen. Abschließend wurden zwei Mittelschaumrohre vorgenommen. Das Feuer war nach etwa einer halben Stunde eingedämmt. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten längere Zeit an. Nach etwa einer Stunde konnte mit dem Rückbau auf der einen Seite der Halle begonnen werden. Am Ende konnte Einsatzleiter Kay Sierk eine positive Bilanz ziehen: Die Halle wurde zwar im Bereich der Brandausbruchsstelle erheblich beschädigt, konnte aber gehalten werden. Zweite weitere in der Halle abgestellte Fahrzeuge und ein Wohnwagen wurden erfolgreich geschützt. Tiere waren zu keiner Zeit in Gefahr. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Kräfte FF Westerhorn, FF Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn, FF Bokel zusammen mit 70 Kräften und 6 Fahrzeugen In Bereitstellung: FF Hohenfelde, FF Barmstedt, FF Groß Offenseth-Aspern: ca. 40 mit 8 Fahrzeugen KFV Pinneberg: stellv. Kreiswehrführer Stefan Mohr und Pressesprecher RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung Polizei und Kripo

