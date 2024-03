BPOLI S: Frau am Bahnhof Esslingen bedroht

Stuttgart/Feuerbach (ots) - Ein 52 Jahre alter Reisender wurde am gestrigen Abend (04.03.2024) in einer S-Bahn der Linie S4 durch mehrere Jugendliche mit einer Softair-Waffe beschossen. Bisherigen Informationen zufolge stieg der 52-jährige Reisende gegen 19:00 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof in eine S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach. Nach kurzer Zeit konnte der Mann in seiner direkten Umgebung 5 bis 6 Jugendliche ...

mehr