Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 52-Jähriger mit Softair-Waffe beschossen

Stuttgart/Feuerbach (ots)

Ein 52 Jahre alter Reisender wurde am gestrigen Abend (04.03.2024) in einer S-Bahn der Linie S4 durch mehrere Jugendliche mit einer Softair-Waffe beschossen. Bisherigen Informationen zufolge stieg der 52-jährige Reisende gegen 19:00 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof in eine S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach. Nach kurzer Zeit konnte der Mann in seiner direkten Umgebung 5 bis 6 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren im 1. Klasseabteil wahrnehmen, welche offenbar mit einer weiteren Reisenden diskutierten. Nachdem sich die unbekannte Frau entfernt hatte, sollen die Jugendlichen begonnen haben den Geschädigte mit einer Softair-Waffe zu beschießen, wobei sie dessen Beine und das Gesicht trafen. Die bislang unbekannten Jugendlichen verließen die S-Bahn daraufhin beim Halt des Zuges am Feuerbacher Bahnhof. Der im Zug verbliebene 52-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung und zeigte den Vorfall kurze Zeit später bei der Polizei an. Die unbekannte Reisende, sowie weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

