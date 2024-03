Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl zweier Parfüms durch einen 41-Jährigen ist es am gestrigen Montagmittag (04.03.2024) im Bad Cannstatter Bahnhof gekommen. Der 41 Jahre alte Mann befand sich am gestrigen Mittag in einem Geschäft im Bad Cannstatter Bahnhof, als er gegen 16:00 Uhr zwei Parfümflakons an sich genommen haben soll. Mit diesen versuchte der tunesische Staatsangehörige daraufhin wohl den Laden zu verlassen, offenbar ohne den hierfür erforderlichen Kaufpreis zu bezahlen. Ein 33-jähriger Ladendetektiv beobachtete die Tat wohl, alarmierte die Bundespolizei und hielt den 41-Jährigen bis zum Eintreffen der Streife fest. Der Beschuldigte muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell