Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 54-Jähriger in den Gleisen unterwegs, S-Bahn muss bremsen;

Neckarsulm/Bad Friedrichshall (ots)

Neckarsulm/Bad Friedrichshall: Am vergangenen Donnerstagabend (29.02.2024) musste der Triebfahrzeugführer eines Zuges bei Neckarsulm eine Schnellbremsung einleiten, weil sich ein Mann unbefugt in den Gleisen aufhielt. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge, hielt sich der 54-jährige tunesische Staatsangehörige aus bislang unbekannten Gründen gegen 22:30 Uhr in den Gleisen auf der Strecke Neckarsulm in Richtung Bad Friedrichshall auf. Der Lokführer, der sich zu dem Zeitpunkt nähernden S- Bahnlinie 41, erkannte den Mann offenbar noch rechtzeitig und leitete eine Schnellbremsung ein. Laut aktuellen Stand der Ermittlungen wurden weder der 54-Jährige, noch die Reisenden im Zug verletzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurden eingeleitet. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über-oder Unterführungen, überquert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell