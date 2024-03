Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Gruppe attackiert Reisende;

Beutelsbach/Endersbach (ots)

Beutelsbach/Endersbach: Drei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Sonntagabend (03.03.2024) zwei junge Reisende in einer S-Bahn der Linie S2 attackiert und verletzt. Gegen 19:00 Uhr sollen die drei Unbekannten den 19-Jährigen und seinen 18 Jahre alten Begleiter zunächst im Gang der S-Bahn in Richtung Filderstadt ohne ersichtlichen Grund angerempelt haben. Anschließend folgten die Täter den beiden Reisenden wohl bis zum Ende des Wagens und setzten sich neben diese. Auf der Strecke zwischen Beutelsbach und Endersbach trat einer der Unbekannten dem 19-Jährigen dann unvermittelt mit dem beschuhten Fuß in das Gesicht. Im weiteren Verlauf sollen zwei der Unbekannten den Geschädigten festgehalten haben, während der Dritte auf diesen einschlug. Der 18 Jahre alte Begleiter des Festgehaltenen wurde, wohl bei dem Versuch dem 19-Jährigen zu helfen, offenbar ebenfalls von dem Trio attackiert. Nach der Tat verließen die Täter den Zug beim Halt in Stetten-Beinstein und flüchteten in bislang unbekannte Richtung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

