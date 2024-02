Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Mettingen - Zeugen gesucht

Mettingen (ots)

Am gestrigen Abend (28.02.2024) kam am Haltpunkt Mettingen zu einem Angriff auf einen Jugendlichen durch drei bislang unbekannte Täter. Ersten Informationen zufolge, soll sich der Vorfall gegen 21:30 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Mettingen ereignet haben. Hier gingen die drei bisher unbekannten Täter offenbar auf eine Gruppe von drei Jugendlichen zu und griffen diese umgehend körperlich an. Laut aktuellen Erkenntnissen wurde dabei dem Geschädigte mehrfach mit der Faust in sein Gesicht geschlagen und mit den Füßen gegen seinen Körper getreten. Anschließend ließen die Täter von ihm ab und flüchteten laut aktuellen Erkenntnissen in die S-Bahn in Richtung Kirchheim (Teck). Die Begleiter des Geschädigten kümmerten sich um den Verletzten und setzten einen Notruf ab. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Zeugenaussagen sollen alle drei Täter mit Schlagstöcken und Messern unterwegs gewesen sein, diese aber nicht eingesetzt haben. Zeugen, insbesondere ein Reisender, welcher sich wohl am anderen Bahnsteig befand, werden gebeten, sich an die Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu wenden. Bei dem ersten Tatverdächtigen soll es sich um einen dunkel gekleideten Mann mit lockigen, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenen Haaren und einem Kinnbart handeln. Bei dem zweiten Tatverdächtigen handelt es sich augenscheinlich um einen Mann mit dunklen, lockigen Haaren, welcher eine helle Adidas Jacke und eine Umhängetasche trug. Der dritte Tatverdächtige hatte offenbar ebenfalls dunkle, lockige Haare und trug wohl eine Jacke, welche im oberen Drittel hell und im unteren Bereich schwarz war.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell