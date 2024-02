Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Exhibitionistische Handlung in der S-Bahn

Beutelsbach/Grunbach/Winterbach (ots)

Zu einer Exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Mann ist es am gestrigen Mittwochmorgen (28.02.2024) in einer S-Bahn in Richtung Schorndorf gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll der bislang unbekannte Täter gegen 05:40 Uhr zunächst am Haltepunkt Beutelsbach oder Grunbach in die S-Bahn der Linie S2 gestiegen und sich gegenüber einer 26-jährigen Reisenden gesetzt haben. Kurze Zeit später beobachtete die junge Frau, wie sich der Mann offenbar zunächst über der Hose im Intimbereich berührte und anschließend wohl sein Glied entblößte und daran manipulierte. Während der Tat soll der Täter, welcher als 40-50 Jahre alter Mann mit lichten braunen Haaren beschrieben wird, die Geschädigte ununterbrochen angeschaut haben. Diese verließ die S-Bahn am Haltepunkt Winterbach und informierte die Bundespolizei über den Sachverhalt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter, welcher zur Tatzeit wohl eine Ledertasche und ein Hemd trug, machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 bei der wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

