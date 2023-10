LPI-EF: Streit an Bahnhaltestelle

Erfurt (ots) - Ein Bild der Verwüstung hinterließ ein Einbrecher am vergangenen Wochenende in einer Bildungseinrichtung in der Krämpfervorstadt. Der Unbekannte war zunächst gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und durchwühlte die Büros. Bei dem Beutezeug war der Dieb fündig geworden und nahm einen Safe und ein Handy im Wert von insgesamt 200 Euro mit sich. Anschließend flüchtete er unerkannt. Der angerichtete ...

