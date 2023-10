Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sprachsteuerung mit Tücken

Erfurt (ots)

Der Einzug moderner Technik bringt im Alltag so manche Tücken mit sich. Gestern Nachmittag war ein Notruf in der Landeseinsatzzentrale der Polizei eingegangen. Im Hintergrund war nur Geschrei zu hören und der Anruf brach ab. Polizeibeamte ermittelten schnell den Inhaber des Anschlusses. Wie sich herausstellte, hatte sich die Sprachsteuerung am Handy eines 38-jährigen Mannes selbstständig gemacht. Während seines Trainings in einer Halle wurde so versehentlich der Notruf ausgelöst. Eine Gefahr bestand für den Sportler erfreulicherweise nicht und die Polizei beendete den Einsatz. (JN)

