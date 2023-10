LPI-EF: Einbruch in Bildungseinrichtung

Erfurt (ots) - Am Montagnachmittag kam es in Erfurt zu einem Straßenbahnunfall. Ein 66-jähriger Skoda-Fahrer hatte beabsichtigt in der Nordhäuser Straße aufgrund eines Staus verbotswidrig über die Bahnschienen zu wenden. Dabei übersah er eine Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Durch die Kollision stürzte eine 23-jährige Frau in der Tram und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda wurde erheblich beschädigt und ...

