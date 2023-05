POL-SE: Pinneberg - Tatverdächtige nach Einbruchsversuch festgenommen

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntagabend, den 14.05.2023, ist es in der Elmshorner Ollnstraße zwischen Thomas-Mann-Straße und Eichstraße zu einer Körperverletzung durch drei Männer gekommen, die einen 27-Jährigen geschlagen und getreten haben sollen. Nach den bisherigen Erkenntnissen saß der 27-Jährige gegen 20:00 Uhr in einem Skoda Fabia, der in Höhe des Kiosks ...

mehr