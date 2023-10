Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Grundschule

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am heutigen Tage um 08:36 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der katholischen Grundschule in der Königstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach fünf Minuten eingetroffen waren, war die Schule schon vorbildlich geräumt und eine verantwortliche Lehrkraft konnte erste Informationen an den Einsatzleiter geben. Durch den Angriffstrupp und den Einsatzleiter wurde der entsprechende Bereich im Keller kontrolliert. Hier hatte aus ungeklärter Ursache ein Gasmelder den Alarm ausgelöst. Der Bereich wurde vorsorglich mittels Wärmebildkamera und Gasmessgerät kontrolliert. Dabei konnte allerdings keine Feststellung gemacht werden. Der Einsatz wurde daraufhin nach guten 45 Minuten beendet und die Einsatzstelle an die Gebäudeverantwortliche der Stadt Wetter (Ruhr) übergeben. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr waren noch ein Rettungswagen sowie die Polizei im Einsatz.

