FW-EN: Wetter - fünfte Tragehilfe am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am heutigen Vormittag um 09:25 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Seniorenresidenz in der Friedrichstraße alarmiert. Nach dem Eintreffen konnte auch schon schnell Entwarnung gegeben werden. Im ersten Obergeschoss hatte ein Melder durch den Gebrauch von Deospray ausgelöst. Die Anlage wurde zurückgestellt und einem Verantwortlichen übergeben. ...

