Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung am Haltepunkt Stuttgart Stadtmitte, Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Sonntag (25.02.2024) kam es in den frühen Morgenstunden zu einer sexuellen Belästigung einer 20 Jahre alten Frau. Ersten Erkenntnissen zufolge, ereignete sich der Vorfall gegen 03:00 Uhr am Bahnsteig 102 des Haltepunktes Stadtmitte. Hier soll der bisher unbekannte Täter auf die Geschädigte zugegangen und sie angesprochen haben. Zudem zeigte der Unbekannte ihr wohl pornografische Videos, berührte sie ungefragt an ihrem Arm, ihrem Gesäß und ihrem Oberschenkel und massierte hierbei offenbar sein Geschlechtsteil. Laut aktuellen Erkenntnissen wurde eine Gruppe couragierter Reisender auf diesen Vorfall aufmerksam und bot der 20-jährigen Geschädigten an, mit ihnen zu kommen. Dem Tatverdächtigen, bei dem es sich offenbar um einen schlanken, ca. 170 cm großen Mann mit dunklem Teint handelt, gelang es unerkannt zu fliehen. Weiterhin soll der bärtige Mann mit schwarzen kurzen Haaren, wohl zur Tatzeit eine blaue Jacke und eine blaue Jeans getragen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung wurde eingeleitet

