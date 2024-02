Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Mönchengladbach-BAB 52 Fahrtrichtung Düsseldorf, 17.02.2024, 14:29 Uhr (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf in Höhe der Anschlussstelle Hardt gerufen. Laut Anrufer war ein PKW mit mehreren Insassen in der Abfahrt frontal gegen einen Baum geprallt. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte bestätigte sich die telefonische Meldung. Alle Verletzten hatten das Fahrzeug bereits verlassen und wurden umgehend medizinisch versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die medizinische Versorgung der Verletzten. Nach Sichtung durch den Notarzt wurden die drei Patienten von drei Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Zwei Insassen erlitten durch den Aufprall schwere Verletzungen, eine weitere Person mittelschwere Verletzungen.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen und das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, vier Rettungswagen, zwei Notärzte , ein Notfallseelsorger sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter : BOI Alexander Flügel

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell