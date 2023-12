PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ PKW beschädigt ++ mit gestohlenem Golfcart unterwegs ++

Bad Schwalbach (ots)

Sachbeschädigung an PKW, 24.12.2023, 02:00 h, Rüdesheim, Taunusstraße

Am 24.12.2023 gegen 02:00 h wurde in Rüdesheim am Rhein in der Taunusstraße ein geparkter PKW beschädigt. Unbekannte schlugen mit einem Metallgegenstand mehrfach auf die Frontscheibe ein, traten den linken Außenspiegel ab, beschädigen einen Scheinwerfer und zerkratzten den Lack des schwarzen VW Passat an mehreren Stellen. Der Schaden wird auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Nummer 06722-91120 zu melden.

Besonders schwerer Diebstahl eines "Golfcarts", 23.12.2023, Taunusstein

Am 24.12.2023 teilte eine Anruferin aus Taunusstein-Hahn mit, dass sie gegen Mitternacht drei Jugendliche beobachtet habe, die mit einem "Golgcart" durch die Herblayer Straße gefahren seien, das Cart dann dort abgestellt haben und verschwunden sind. Durch die Polizei konnte das besagte Cart dort auch festgestellt werden. Es wies diverse Beschädigungen auf. Wo es entwendet wurde und wem es gehört, konnte bisher nicht festgestellt werden. Wer Hinweise zur Herkunft des Carts oder den Personen, die es vermutlich gestohlen haben geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Schwalbach unter der Nummer 06124-70780 zu melden.

