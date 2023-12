Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Bewohner bemerkt Unbekannten an Wohnungstür

Ludwigsburg (ots)

Ungewöhnliche Geräusche an der Wohnungstür ließen einen 41 Jahre alten Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Böblingen am Freitag (22.12.2023) gegen 08.35 Uhr aufmerksam werden. Als er über den Türspion nach draußen sah, entdeckte er einen Unbekannten, der sich offenbar an der Wohnungstür zu schaffen machte. Hierauf öffnete der Bewohner die Tür und der Unbekannte ergriff sofort die Flucht. Vermutlich dürfte er versucht haben, die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Der Mann soll etwa 175 cm groß sein und trug eine blaue Jacke. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

