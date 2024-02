Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Einsatzbilanz zum Veilchendienstagszug 2024

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach, Innenstadt, 13.02.2024, 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr (ots)

13 Unfallhilfsstellen wurden entlang des Zugweges eingerichtet. Drei Notarzteinsatzfahrzeuge, zwei Notarztwagen, 7 Rettungs- und 7 Krankentransportwagen ermöglichten eine schnelle medizinische Versorgung. Zusätzlich wurde ein Tierarzt sowie zwei Notfallseelsorger vorgehalten.

Rund um den Veilchendienstagszug (VDZ) fielen zusätzliche Einsätze an. Mit Stand 18.00 Uhr mussten 19 Patienten in die Akutkrankenhäuser des Stadtgebietes transportiert werden. An den Unfallhilfsstellen wurden 41 Personen behandelt. Die Einsätze im Bereich des VDZ hatten verschiedene Ursachen, u. a. Alkoholgenuss, internistische und chirurgische Notfälle.

Um 16:20 Uhr wurde im Bereich Hindenburgstraße, Alter Markt ein sehr lauter Knall gemeldet. Mehrere Personen hätten ein "Knalltrauma" erlitten. Umgehend entsendete die mobile Einsatzleitung ausreichend Einsatzkräfte und Fahrzeuge. Die Meldung wurde durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigt. Insgesamt wurden vor Ort 19 Betroffene notärztlich gesichtet, 5 Personen wurden vorsorglich in örtliche Krankenhäuser zur weiteren Diagnostik und Behandlung transportiert. Die vorgeplanten Konzepte für ein solches Ereignis haben hierbei hervorragend funktioniert. Der Zug hatte zu diesem Zeitpunkt die Einsatzstelle bereits passiert, so dass es keine Beeinträchtigung des VDZ gab.

Insgesamt ist aufgrund der bewährt guten Einsatzplanung vor dem VDZ-Einsatz, sowie der sehr professionellen Zusammenarbeit aller beteiligten Personen, Stellen und Organisationen der Einsatz als voller Erfolg zu bewerten.

Im Einsatz waren 175 fast ausschließlich ehrenamtlich tätige Helferinnen und Helfer von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und den örtlichen Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), Malteser Hilfsdienst (MHD) und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW).

Einsatzleiter: Brandrat André Weißhaupt

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell