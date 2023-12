POL-WAF: Beckum. Einbruch in Werkstatt

Warendorf (ots) - Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (21.12.2023, 12.44 Uhr) in Sassenberg leicht verletzt worden. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Warendorf stieß auf der Straße Gröblingen mit einer von rechts kommenden 51-jährigen Warendorferin in ihrem Auto zusammen. Die 51-Jährige und ihre 21-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus ...

