Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendlicher mit Softairwaffe festgestellt

Böblingen/Stuttgart (ots)

Böblingen/Stuttgart: Am vergangenen Samstag (24.02.2024) erhielt die Bundespolizei Stuttgart Kenntnis darüber, dass sich am Bahnhof Böblingen ein Jugendlicher mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand gesehen wurde.

Ersten Informationen zufolge, soll sich der 17-Jährige gegen 17:30 Uhr am Bahnsteig 2 des Bahnhofes Böblingen aufgehalten haben. Laut Zeugenaussagen hantierte der jugendliche Reisende dort offenbar mit einer Schusswaffe und stieg damit wohl in die S-Bahnlinie S1 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den mutmaßlichen Täter nach Ankunft am Hbf Stuttgart feststellen und schließlich vorläufig festnehmen. Der 17-jährige ukrainische Staatsangehörige, welcher in Begleitung einer Bekannten unterwegs war, wurde für die Durchführungen der polizeilichen Maßnahmen aus dem Zug begleitet. Bei einer Durchsuchung vor Ort wurde durch die Beamten in seiner Umhängetasche eine Softair Pistole aufgefunden und sichergestellt. Die Einsatzkräfte nahmen den 17-Jährigen und seine Begleitung mit zur Dienststelle und setzten die Eltern über den Sachverhalt in Kenntnis. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell