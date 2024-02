Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 37- Jähriger randaliert am Bahnhof Mössingen

Tübingen/Mössingen (ots)

Tübingen/Mössingen: Am vergangenen Freitag (22.02.2024) randalierte ein 37 Jahre alter Mann am Bahnhof Mössingen und leistete anschließend Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Bundespolizei. Bisherigen Informationen zufolge soll der 37-jährige russische Staatsangehörige gegen 23:45 Uhr am Bahnhof Mössingen Fahrräder umgestoßen, Müll verteilt und Reisende beschimpft haben. Die durch den Fahrdienstleiter verständigten Beamten der Bundespolizei erkannten den Mann wenig später in Bahnhofsnähe und nahmen ihn fest. Weil sich der offensichtlich alkoholisierte Tatverdächtige vehement gegen jegliche polizeilichen Maßnahmen wehrte und er die Beamten durchgehend beleidigte, wurden ihm Handfesseln angelegt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell