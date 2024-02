Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter greift Jugendliche im Zug an, Zeugen gesucht

Heilbronn/Schwaigern (ots)

Heilbronn/Schwaigern: Am vergangenen Samstag (24.02.2024) kam es in einem Regionalexpress zu einem Angriff auf drei Jugendliche durch einen bisher unbekannten Täter. Laut Zeugenaussagen soll sich die Tat gegen 20:30 Uhr in dem Regionalexpress von Heilbronn Hauptbahnhof nach Schwaigern ereignet haben. Bisherigen Informationen zufolge, näherte sich der bisher unbekannte Täter den drei 14, 16 und 17 Jahre alten Reisenden und beschimpfte diese massiv. Zudem soll er dem 14-jährigen Jungen mit seiner Faust auf die Schläfe geschlagen haben. Dem Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen ca. 170 cm großen Mann mit rotblonden Haaren und heller Haut handeln soll, gelang es den Zug am Haltepunkt Schwaigern unerkannt zu verlassen. Die unmittelbaren Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem mit einer blauen Jacke der Marke Tommy Hilfiger und einer blauen Jeans bekleideten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

