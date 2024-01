POL-F: 240117 - 0060 Frankfurt - Nieder-Erlenbach: Straßenraub auf 24-Jährige

Frankfurt (ots) - (lo) In der im Betreff genannten Meldung wurde nach dem vermissten 88-jährigen Bouzzzien T. aus Frankfurt-Sossenheim gesucht. Der 88-jährige Vermisste konnte in den frühen Morgenstunden in einem Krankenhaus angetroffen werden, nachdem er einer aufmerksamen Mitarbeiterin einer Bäckerei in Höchst aufgefallen war. Diese rief einen Rettungswagen, der ...

