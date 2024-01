Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240115 - 0057 Nachtrag zur Meldung 240115 - 0053: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(lo) In der im Betreff genannten Meldung wurde nach dem vermissten 88-jährigen Bouzzzien T. aus Frankfurt-Sossenheim gesucht.

Der 88-jährige Vermisste konnte in den frühen Morgenstunden in einem Krankenhaus angetroffen werden, nachdem er einer aufmerksamen Mitarbeiterin einer Bäckerei in Höchst aufgefallen war. Diese rief einen Rettungswagen, der Herrn T. in eine Klinik brachte.

Die Vermisstenanzeige wird daher zurückgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell