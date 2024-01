Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240116 - 0058 Frankfurt - Westend: Drogenfund nach Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)

(th) Am Dienstag, den 16. Januar 2024 fiel einer Polizeistreife gegen 00.30 Uhr ein Audi A 3 auf, der auffällig langsam auf der Bremer Straße in Richtung Eschersheimer Landstraße fuhr. Als das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden sollte, reagierte der Fahrer nicht auf die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt zunächst mit normaler Geschwindigkeit fort. Im weiteren Verlauf beschleunigte er jedoch stark und es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt durch das Westend. Nachdem der Fahrer im Kreuzungsbereich Oeder Weg / Eschersheimer Landstraße eine Straßenblockade durchbrach und im Laufe der Verfolgungsfahrt mehrere Streifenwagen rammte, konnte das Fahrzeug letztlich im Bereich der Bockenheimer Landstraße eingekeilt und gestoppt werden. Neben dem 30-jährigen Fahrer, der nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, befanden sich noch zwei weitere 40 und 36 Jahre alte Männer im Fahrzeug. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnten ca. 370 Gramm Amphetamin sowie über 12 Gramm Haschisch aufgefunden werden. In Folge der Zusammenstöße mit dem flüchtenden Fahrzeug wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt und insgesamt vier Streifenwagen beschädigt. Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

