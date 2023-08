Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Skoda und Audi prallen beim Abbiegen zusammen

Vlotho (ots)

(jd) Gestern (27.8.) ereignete sich um 10.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße in Vlotho. Eine 30-jährige Herforderin fuhr auf der Schulstraße in Richtung Detmolder Straße und beabsichtigte dort, nach rechts in Richtung Löhne abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 26-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem Audi auf der Detmolder Straße in Richtung Herforder Straße. Die 30-Jährige beschleunigte ihr Fahrzeug, um abzubiegen und stieß dabei mit dem Audi zusammen. Durch den starken Aufprall wurden die 26-jährige Audi-Fahrerin sowie deren Tochter, die sich ebenfalls in dem Auto befand, leicht verletzt. Beide wurden mittels hinzugerufener Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 30-Jährige blieb unverletzt, ihre Tochter wiederum wurde ebenfalls leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Detmolder Straße gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 12.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell