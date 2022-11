POL-HWI: Unfall mit Schweinelaster

Wismar (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde die Wismarer Polizei in die Hanns-Rothbarth-Straße in Wismar gerufen, da es dort zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen an Pkws Höhe des Schulhofes gekommen sein sollte. Vor Ort wurden an insgesamt acht Fahrzeugen Sachbeschädigungen in Form von Abbrechen des Heckscheibenwischers, Lackkratzern oder verbogener Kennzeichen festgestellt. Zusätzlich montierten die ...

mehr