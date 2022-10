Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 91-jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Wiesbaden (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall,

Wiesbaden, Bundesstraße 417, 21.10.2022, 09.50 Uhr,

(pl)Am Freitagmorgen kam es auf der B 417 zwischen dem Ortsausgang Wiesbaden und der Abfahrt Fischzucht zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der 91-jährige Fahrer eines Mazda war gegen 09.50 Uhr auf der Bundesstraße stadtauswärts unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammenstieß. Der Fahrer des Mazda wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Auch die 35-jährige Golffahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwerverletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Sachverständiger angefordert. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam auch eine Polizeidrohne für Übersichtsaufnahmen zum Einsatz. Die B 417 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 16:50 Uhr vollgesperrt.

