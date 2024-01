Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tötungsdelikt in Haiger-Weidelbach im Feb. 2023

Gießen (ots)

Die Staatsanwaltschaft Limburg ermittelt aktuell in einem Tötungsdelikt an einer 26-jährigen Frau aus Dillenburg-Frohnhausen. Das Verbrechen soll sich im Februar 2023 auf einer Feldgemarkung in dem Haigerer Ortsteil Weidelbach ereignet haben. Mittlerweile ist die Spurensicherung der Kriminalpolizei dabei das Gelände zu untersuchen. Tatverdächtig ist ein 23-jähriger Mann aus Dillenburg. Dieser hat mit seiner damaligen Lebensgefährtin die spätere Geschädigte auf das Wiesenstück gelockt und vermutlich dort erschlagen. Im Anschluss wurde der Leichnam nach bisherigen Erkenntnissen an Ort und Stelle verbrannt. Die Beteiligung der Lebensgefährtin ist gegenwärtig ungeklärt. Ein Team von Ermittlern der Kriminalpolizei aus Dillenburg und Wetzlar wurde zur Aufklärung des Sachverhaltes eingesetzt. Der Beschuldigte wurde am Freitag, 05.01.2024, dem Haftrichter in Limburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen ihn. Seine ehemalige Lebensgefährtin wurde nach der polizeilichen Vernehmung entlassen. Das Motiv der Tat bleibt aktuell unklar.

