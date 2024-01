Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall bei Heuchelheim am Sonntag, 31.12.2023

Gießen (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Silvesterabend gegen 19.00 Uhr in der Nähe von Heuchelheim (Kreis Gießen). Ein 61jähriger Mann aus Aßlar verstarb noch an der Unfallstelle, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Ein 64-jähriger Audi-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen fuhr die Landesstraße 3047 aus Richtung der Autobahn 480 kommend in Richtung des Heuchelheimer Kreisels. Hierbei kam er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Opel Corsa des 61-jährigen Mannes aus Aßlar sowie dem nachfolgenden Volvo eines 64-jährigen Mannes aus Lohra frontal zusammen. Ein weiterer, nachfolgender Verkehrsteilnehmer konnte einigen, auf der Fahrbahn liegenden, Fahrzeugteilen nicht mehr ausweichen und überfuhr diese, wurde jedoch nicht verletzt. Beim Zusammenstoß der PKW wurde der Audi-Fahrer und der Volvo-Fahrer schwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht, für den Mann aus Aßlar kam jede Hilfe zu spät. Die Fahrbahn war bis 04:30 Uhr voll gesperrt. Mit der Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

