Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Gießen (ots)

Dautphetal: Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am frühen Sonntag Morgen zwischen den Ortschaften Hommertshausen und Mornshausen. Ein 28-Jähriger aus Dautphetal befuhr mit seinem Pkw am Sonntag, 31.12.2023, gegen 05:00 Uhr eine Nebenstraße zwischen Ortschaften Hommertshausen und Mornshausen. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von dem geteerten Feldweg ab, durchbrach den Gitterstabzaun des angrenzenden Friedhofs und kollidierte dort mit einem Baum. Der Pkw fing aus aktuell unbekannter Ursache Feuer. Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall und das Brandgeschehen tödliche Verletzungen und verstarb noch im Fahrzeug. Neben der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdiensten und der Polizei, inkl. eines Polizeihubschraubers waren im Einsatz. Der Gesamtschaden wird momentan auf ca. 10.000,-EUR geschätzt. Sollten Zeugen das Unfallgeschehen beobachtet haben, so werden sie gebeten sich bei der Polizei in Biedenkopf (Tel. 06461/92950) zu melden.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell