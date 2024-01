Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 3

Gießen (ots)

Weimar / Roth: Am Dienstag, 02.01.2023 kam es gegen 01:16 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 3.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 20-jährige PKW-Fahrer aus Amöneburg, mit seinem 19-jährigen Beifahrer aus dem Ebsdorfer Grund, die B3 von Gießen kommend in Richtung Marburg. In Höhe der Anschlussstelle Roth verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen VW Golf. Der Pkw stieß zunächst gegen die Mittelleitplanke und prallte zurück an den rechtsseitigen Hang, wo er sich mehrfach überschlug. Der Pkw kam dann auf der Fahrbahn, auf der rechten Spur zum Stillstand. Vermutlich wurde der Fahrzeugführer aus dem Auto geschleudert und auf der Fahrbahn von einem in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug erfasst. Der PKW-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer konnte von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Die Fahrbahn in Richtung Marburg musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird derzeit mit 4.200,-EUR beziffert. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt.

C. Fritz (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell