Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallgeschädigter gesucht

Arnsberg (ots)

Am 14. November meldete sich eine Frau bei der Polizei und machte Angaben zu einem Unfall. Sie habe zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr aus einer Parklücke im Petriweg ausgeparkt und sei mit einem stehenden Auto kollidiert. Da in dem PKW niemand saß, versuchte sie den Fahrer in der näheren Umgebung ausfindig zu machen. Als sie zu dem Auto zurückkehrte, hatte sich dieses vom Unfallort entfernt. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wird der Unfallgeschädigte gebeten, sich mit der Polizei in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell