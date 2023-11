Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Arnsberg (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Am 15. August verlor eine Frau ihre Bankkarte. In einer Bank in Neheim folgte mit der Karte eine unberechtigte Abhebung. Später wurde die Karte noch drei Mal eingesetzt. Bei der Geldabhebung wurde der Täter gefilmt. Weitere Details zum Sachverhalt und Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/120019 Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell