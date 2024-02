Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche legen Feuerlöscher auf die Gleise, Zug muss bremsen

Leingarten (ots)

Jugendliche legen Feuerlöscher auf die Gleise, Zug muss bremsen; Vg / 189473 / 2024

Leingarten: Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am gestrigen Montagabend (26.02.2024) gegen 22:00 Uhr am Bahnhof Leingarten gekommen.

Bisherigen Informationen zufolge legten drei jugendliche Tatverdächtige am gestrigen Abend einen Feuerlöscher auf die Gleise in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein Lokführer einer S-Bahn erkannte den Feuerlöscher offenbar nicht mehr rechtzeitig und überfuhr diesen. Ein Zeuge, welche diesen Vorfall beobachten konnte, informierte die Bundespolizei über diesen Sachverhalt. Die alarmierten Beamten stellten vor Ort alle drei weiblichen Tatverdächtigen fest. Eine der drei Mädchen, bei der es sich um eine 18- jährige deutsche Staatsangehörige handelt, versuchte zunächst mit der S-Bahn zu flüchten, konnte aber dann durch eine Streife der Landespolizei am Bahnhof Schwaigern angetroffen werden. Die anderen beiden Tatverdächtigen, bei denen es sich um eine 14- und eine 15- jährige deutsche Staatsangehörige handelt, wurden durch Bundespolizisten am Bahnhof Leingarten festgestellt. Laut aktuellen Stand der Ermittlungen entstand kein Schaden an der betroffenen S- Bahn und die Fahrgäste blieben offenbar alle unverletzt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet. Die Bundespolizei warnt in diesen Zusammenhang: Auf den Schienen befindliche Hindernisse können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Schottersteine und Bestandteile dieser Hindernisse gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell