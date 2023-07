Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Alkoholisierter Pkw-Fahrer kracht in geparktes Auto

Pforzheim (ots)

Mit dem Auto alkoholisiert unterwegs gewesen und hierbei in ein parkendes Auto gefahren ist am Samstag um kurz nach Mitternacht ein Mann in Neuenbürg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 55-Jährige Am Samstag gegen 00:15 Uhr die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Auf Höhe der Hausnummer 96 fuhr er nahezu ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Seat auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Mann fest; dieser konnte sich phasenweise offenbar nur schwer auf den Beinen halten. In der Folge musste der Mann eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein behielten die Beamten noch vor Ort ein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell