Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Vollsperrung der BAB 8 in Fahrtrichtung Stuttgart, nach einem Pkw-Brand

Karlsbad (ots)

Am Freitagabend, gegen 23.07 Uhr, fuhr ein 61jähriger Mann mit seinem Renault auf der Autobahn in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West kam es im Motorraum seines Fahrzeugs plötzlich zu einer starken Rauchentwicklung. Der Mann konnte das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen abstellen und unverletzt verlassen. In der Folge geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem Renault entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Während der Löscharbeiten und den anschließenden Bergungs -und Reinigungsarbeiten musste die BAB 8 in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Karlsbad ausgeleitet. Die Vollsperrung wurde gegen 02.00 Uhr aufgehoben. Die Reinigungsarbeiten an der Brandstelle dauern voraussichtlich noch bis gegen 03.00 Uhr an.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

