POL-DEL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Nordenham vom 28.05.2023

Delmenhorst (ots) - +++ Verkehrsunfallflucht in Dötlingen mit Zeugenaufruf +++ Am Samstag, 28.05.2023, gegen 13:20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw der Marke BMW den Goldbergsweg in Fahrtrichtung Dötlingen. In einer Rechtskurve geriet der BMW, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf den Gegenfahrstreifen und stieß ...

