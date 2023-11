Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autoteile abgebaut - Zeugen gesucht

Hötzelsroda-Wartburgkreis (ots)

Am Freitagabend stellte eine Frau aus Creuzburg fest, daß an ihrem Pkw Golf die Abdeckungen der Nebelscheinwerfer fehlten. Die Scheinwerfer selbst sind aus der Frontschürze herausgebrochen worden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Der Pkw war auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in Hötzelsroda abgeparkt. Die Tatzeit bewegt sich zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Eisenach ( 03691/2610 ) unter Angabe der Bezugsnummer 0301490/2023 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell