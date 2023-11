Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit verletztem Fußgänger

Eisenach-Wartburgkreis (ots)

Zu einem Verkerhsunfall mit einer verletzten Person kam es am Samstagabend in der Julius-Lippold-Straße zu Eisenach gegen 17:50 Uhr. Ein 56-jähriger Eisenacher überquerte die Straße im Bereich einer dortigen Fußgängerinsel, gegenüber eines Geldinstituts. Eine herannahende Twingofahrerin fuhr aus Richtung Nebestraße in Richtung Mühlhäuser Straße, als der Mann gerade auf die Straße trat. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Die Autofahrerin trug keine Verletzungen davon, der Fußgänger musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (vt)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell