Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr kam es im Bereiche Große Mantelgasse in der Heidelberger Altstadt zu einem Körperverletzungsdelikt. Der 22-jährige Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt zusammen mit seinen Begleitern auf dem Nachhauseweg, als es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer männlichen, sechsköpfigen Personengruppe kam. Die Auseinandersetzung endete mit mehrfachen Faustschlägen ins Gesicht des Geschädigten, begangen durch drei Täter der Gruppe. Nachdem die Männer vom Geschädigten abließen flüchteten sie fußläufig über die Lauerstraße in Richtung Neckarstaden bzw. Alte Brücke. Der Geschädigte und seine Begleiter begaben sich anschließend zum nahegelegenen Taxistand, von wo aus sie einen Notruf absetzten.

Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. männlich, südländischer Phänotyp, ca. 20-25 Jahre alt, weißes T-Shirt mit V-Ausschnitt, normale bis muskulöse Statur, ca. 170-175cm, kurze dunkle Haare,

2. männlich, südländischer Phänotyp, ca. 25-30 Jahre, schwarzer Pullover, ca. 190cm, kurze dunkle Haare, Dreitagebart,

3. männlich, südländischer Phänotyp, ca. 20-25 Jahre alt, schwarzes T-Shirt.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel. 06221/18570, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell