POL-BN: Bad Godesberg: Staatsschutz ermittelt wegen Farbschmierereien

Bonn (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden der Bonner Polizei sechs Einbrüche in Lessenich-Meßdorf gemeldet. Am Samstag (16.12.2023) brachen Unbekannte in eine Wohnung sowie eine Doppelhaushälfte an der Wilhelm-Neuss-Straße ein. Aus der Wohnung wurden zwischen 12:00 Uhr und 18:50 Uhr ein Tresor mit Bargeld sowie Schmuck entwendet, nachdem die Einbrecher eine ...

mehr