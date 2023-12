POL-BN: Meckenheim: Raub auf Tankstelle - Kassierer mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Bonn (ots) - Die Fahndung nach dem 21-Jährigen, der dringend tatverdächtig ist, am Mittwoch (13.12.2023) in Bonn-Tannenbusch einen 23-Jährigen getötet zu haben, wird eingestellt. Der gesuchte Tatverdächtige hat sich am Freitagmittag (15.12.2023) in Begleitung eines Rechtsanwaltes den Strafverfolgungsbehörden ...

