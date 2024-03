Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende beleidigt und bedroht

Ulm (ots)

Ulm: Zwei Reisende wurden am gestrigen Sonntag (03.03.2024) von einem 21-Jährigen am Ulmer Hauptbahnhof bedroht und beleidigt. Bisherigen Informationen zufolge befand sich der italienische Staatsangehörige gegen 00:20 Uhr zunächst in einem auf Gleis 4 stehenden Regionalzug. Dort soll er schließlich aus bislang noch unbekannten Gründen eine 52-jährige Reisende und einen 27 Jahre alten Mann mehrfach verbal beleidigt und bedrohthaben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den in Sigmartingen wohnhaften Mann noch vor Ort antreffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung rechnen.

