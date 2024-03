Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einschreitender Reisender attackiert

Aalen (ots)

Ein 25-Jähriger attackierte am vergangenen Dienstagabend (05.03.2024) in einem in Richtung Aalen fahrenden Regionalzug zunächst seine Begleiterin und im Anschluss einen einschreitenden Reisenden. Gegen 18:15 Uhr fuhren ein 25 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger und seine Begleiterin zunächst mit einem Regionalzug von Donauwörth aus in Richtung Aalen. Gegen 19:30 Uhr soll es dann kurz vor dem Halt am Hauptbahnhof Aalen zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen gekommen sein, in deren Verlauf der 25-Jährige seiner jüngeren Begleitung offenbar mit der Hand in das Gesicht schlug. Zudem wurden im Rahmen dieses körperlichen Angriffs wohl auch Flaschen durch den Zug geworfen. Ein einschreitender Reisender, welcher der Geschädigten offenbar zu Hilfe kommen wollte, soll im Anschluss ebenfalls von dem aggressiven Beschuldigten attackiert und durch einen Kopfstoß gegen die Nase verletzt worden sein. Die Bundespolizei hat in dem vorliegenden Fall nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

